Edirne'deki Ortodoks kilisesinde ayin düzenlendi

Edirne'de Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde Bulgarca ayin düzenlendi.

Kirişhane Mahallesi'ndeki kiliseye ayin dolayısıyla Bulgaristan'dan ziyaretçiler geldi.

Bulgar rahip Angel Georgiev tarafından yönetilen ayinde İncil'den bölümler okundu.

Ayinin sonunda din adamları katılımcılara ekmek dağıttı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, AA muhabirine, 26 Ekim'in Ortodoks Hristiyanlar için çok önemli olan Aziz Dimitrios Günü olduğunu söyledi.

Anma günü öncesinde Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde bir ayin gerçekleştirdiklerini belirten Kafedzhiyska, ayinin tüm insanlığa iyilik ve barış getirmesini diledi.