Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, dijital detoks kapsamında bez çanta boyama atölyesi ve kitap okuma etkinliği yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik "İyilik Var" Gönüllülük Platformunun öncülüğünde Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlendi.

Çocuklar çantaları hayal güçleriyle renklendirdi. Özel şablonlar ile katılımcılar kendi tarzlarını yansıtan özgün tasarımlar da ortaya çıkardı.

Boyamanın ardından kitap okuma etkinliği de gerçekleştirildi.

- Balkan ressamları öğrencilerle buluştu

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması" kapsamında kente gelen sanatçılar, okullarda öğrencilerle bir araya gelerek atölye etkinlikleri düzenledi.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, heyet Trakya Üniversitesi Şehit Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda uygulamalı sanat çalışmaları da gerçekleştirdi.

Program kapsamında Alper Yazoğlu Ortaokulu, Gazi Osman Paşa Ortaokulu, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaret edildi.

Düzenlenen atölyelerde farklı sanat anlayışlarını ve tekniklerini yakından tanıyan öğrenciler, ressamlarla birlikte eserler üreterek yaratıcılıklarını geliştirme imkanı buldu.

Etkinliğin üniversitedeki bölümünde ise Şehit Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu fuaye alanında bir araya gelen ressamlar, farklı teknik ve yaklaşımlarla eserler üretti.

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- Başarılı personele belgeleri verildi

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan başarılı personele belgelerini verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan çalışmalarından dolayı "Üstün Başarı Belgesi" ve "Başarı Belgesi" alan personeli makamında kabul etti.

Ayhan, personele belgeleri verdi ve çalışmalarında başarı diledi.

- Gençlerden tarıma yönelik İHA projesi

Edirne'de Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden Abdülkerim Kara Toprak ve öğrencileri tarımsal alanlarda kullanılmak üzere insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje ekibi İHA hakkında bilgi paylaşmak ve projelerinin tarımsal kullanım alanlarına yönelik destek almak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Ziyarette öğrencilerin geliştirdiği İHA'nın tarımsal faaliyetlerde kullanım potansiyeli, modern tarım teknolojileri ve dijital uygulamaların üretim süreçlerine sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.