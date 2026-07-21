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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de anızlık alandaki yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Edirne'de anızlık alandaki yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Edirne'de otluk alandan anıza sıçrayan yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Edirne'de anızlık alandaki yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Edirne'de otluk alandan anıza sıçrayan yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.


        Edirne Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        Alevler önce çamlık alana, ardından anıza sıçradı. Bu sırada poligonda eğitim yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler itfaiyeye haber vererek alevlere müdahaleye başladı.


        Kısa sürede büyüyen yangın TOMA, orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.  

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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