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        Edirne'de kadın çiftçilere tarımda dijitalleşme anlatıldı

        Edirne Belediyesince Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, sosyal girişimci Tülin Akın, kadın çiftçilere tarımda teknoloji ve dijitalleşmenin önemini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Edirne'de kadın çiftçilere tarımda dijitalleşme anlatıldı

        Edirne Belediyesince Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, sosyal girişimci Tülin Akın, kadın çiftçilere tarımda teknoloji ve dijitalleşmenin önemini anlattı.

        Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, kadın çiftçilerin üretimin her aşamasında önemli rol üstlendiğini belirterek, bilgiye ve modern üretim imkanlarına erişimlerinin önemini vurguladı.

        Belediyenin üreticilere yönelik desteklerinden bahseden Öktem, tarım arazilerinde ayçiçeği, arpa ve buğday yetiştirdiklerini, kadın üreticilere yem, damlama sulama hortumu ve ilaçlama ekipmanı desteği sağladıklarını ifade etti.

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        Türkiye’nin ilk akıllı köyünü kuran sosyal girişimci Tülin Akın da tarımda teknoloji kullanımı ve dijitalleşme konusundaki deneyimlerini paylaştı.

        Çiftçilerin internet aracılığıyla ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabileceğini belirten Akın, teknoloji kullanımının yanı sıra iklim değişikliği, gıda üretimi ve kırsal yaşamın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Programın sonunda kadın çiftçilere tohum hediye edildi

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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