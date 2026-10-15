Edirne'de kadın çiftçilere tarımda dijitalleşme anlatıldı

Çiftçilerin internet aracılığıyla ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabileceğini belirten Akın, teknoloji kullanımının yanı sıra iklim değişikliği, gıda üretimi ve kırsal yaşamın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin ilk akıllı köyünü kuran sosyal girişimci Tülin Akın da tarımda teknoloji kullanımı ve dijitalleşme konusundaki deneyimlerini paylaştı.

Belediyenin üreticilere yönelik desteklerinden bahseden Öktem, tarım arazilerinde ayçiçeği, arpa ve buğday yetiştirdiklerini, kadın üreticilere yem, damlama sulama hortumu ve ilaçlama ekipmanı desteği sağladıklarını ifade etti.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, kadın çiftçilerin üretimin her aşamasında önemli rol üstlendiğini belirterek, bilgiye ve modern üretim imkanlarına erişimlerinin önemini vurguladı.

Edirne Belediyesince Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, sosyal girişimci Tülin Akın, kadın çiftçilere tarımda teknoloji ve dijitalleşmenin önemini anlattı.

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