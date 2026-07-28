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        Edirne'de Karaağaç acı biberinin hasadı yapıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, tava ciğer ile adını duyuran Karaağaç acı biberinin ulusal marketlerde de satılarak lezzetiyle geniş kitlelere ulaştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Edirne'de Karaağaç acı biberinin hasadı yapıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, tava ciğer ile adını duyuran Karaağaç acı biberinin ulusal marketlerde de satılarak lezzetiyle geniş kitlelere ulaştığını belirtti.

        Sezer, üretici Yılmaz Ule'nin Pazarkule Sınır Kapısı yanındaki tarlasında düzenlenen hasat etkinliğinde yaptığı konuşmada, ata tohumundan yetiştirilen Karaağaç acı biberinin, mikro iklim özellikleri, lezzeti ve zorlu yetiştirilme süreciyle kendine has bir ürün olduğunu söyledi.

        Gastronomi otoritelerinin, biberin acı lezzeti konusunda hemfikir olduğunu belirten Sezer, üreticilerin tava ciğerin yanında ikram edilen biberin talebini karşılamakta zorlandığını ifade etti.

        Biberin ekim alanını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Sezer, "Gerçekten de Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Fark edilmesi ve herkes tarafından tüketilmesi gereken çok önemli bir değer. Burada tava ciğerle adını duyurdu ama bütün ulusal marketlerde satılarak geniş kitlelere ulaştı ve bunu devam ettirmesini arzu ediyoruz. Bugün ilk hasadı yapıyoruz, bir hasat da eylül sonunda yapılacak." dedi.

        Sezer, ata tohumundan yetiştirilen biberin kendine has lezzetiyle ön plana çıktığını vurguladı.

        Biberin 150 dekar alanda yetiştirildiğini aktaran Sezer, ekim alanının artırılmasını temenni etti.

        - 250 ton rekolte bekleniyor

        Üretici Tunahan Ule de yüz işçiyle hasada başladıklarını anlattı.


        Hıdırellez'de toprakla buluşturdukları fidelerden temmuz ayı sonunda biber aldıklarını ifade eden Ule, "Bu sene güzel bir sene, hava sıcaklıkları 32-33 derece civarında. Biber için iyi bir sene oldu. 150 dekar alandan 250 ton biber almayı bekliyoruz." diye konuştu.

        Ule, biberin birinci hasadını kuruttuklarını, ikinci hasattan ise acı sos ürettiklerini dile getirdi.

        Biber toplayan işçilerden Aysun Doksat ise acısıyla meşhur olan biberi sıcak havada eğlenerek topladıklarını kaydetti.

        Etkinliğe, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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