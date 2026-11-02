Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de mesleki turizm eğitimleri düzenlenecek

        Edirne'de mesleki turizm eğitimleri düzenlenecek

        Edirne'de konaklama sektöründe hizmet kalitesinin artırılması ve çalışanların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla 3-5 Kasım tarihlerinde mesleki turizm eğitimleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Edirne'de mesleki turizm eğitimleri düzenlenecek

        Edirne'de konaklama sektöründe hizmet kalitesinin artırılması ve çalışanların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla 3-5 Kasım tarihlerinde mesleki turizm eğitimleri düzenlenecek.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, eğitimler Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek.

        Bakanlığın Turist Rehberliği, Turizm Eğitimi ve Gastronomi Daire Başkanlığında görevli uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimlerde, yöneticilik, ön büro, yiyecek ve içecek servisi ile kat hizmetleri konuları ele alınacak.

        Konaklama işletmelerinde hizmet standartlarının yükseltilmesi ve personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği programın açılışı, yarın saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Turizm sektörü temsilcilerinin davet edildiği açılış programının ardından eğitimlere, daha önce başvuru yaparak çevrim içi eğitim sürecini tamamlayan katılımcılar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Türkiye'yi Senegal'de temsil edecek atletten Vali Sezer'e ziyaret
        Türkiye'yi Senegal'de temsil edecek atletten Vali Sezer'e ziyaret
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
        ASIRLIK MEKTEPLER - Edirne Lisesinin 169 yıllık eğitim geleneği tarihi bina...
        ASIRLIK MEKTEPLER - Edirne Lisesinin 169 yıllık eğitim geleneği tarihi bina...
        Edirne'de lise öğrencilerine akran nezaketi eğitimi verildi
        Edirne'de lise öğrencilerine akran nezaketi eğitimi verildi
        Eğitim-Bir-Sen Edirne 1 No'lu Şube Başkanlığına Atalay Cüce seçildi
        Eğitim-Bir-Sen Edirne 1 No'lu Şube Başkanlığına Atalay Cüce seçildi