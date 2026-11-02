Edirne'de lise öğrencilerine akran nezaketi eğitimi verildi

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere Kızılayın faaliyetleri, dayanışma ve yardımlaşmanın önemi anlatıldı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından lise öğrencilerine yönelik "Kızılaycılık ve Akran Nezaketi" eğitimi düzenlendi.

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