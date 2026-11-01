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        Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

        Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası Edirne'de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

        Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası Edirne'de sona erdi.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Balkan Masa Tenisi Birliğince Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 11 ülkeden 230 sporcu 40, 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 yaş kategorilerinde mücadele etti.

        Kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.

        Federasyon başkanı Kerim Koç, AA muhabirine, organizasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi.

        Şampiyonada heyecanlı karşılaşmaların yapıldığını aktaran Koç, "Ülkemizden de yurt dışından da şampiyonlar var. Dostluk ve kardeşlik içinde başarıyla şampiyonayı sonlandırdık. Ülkemizden çok ciddi katılım var, teveccüh var. Veteranlarda 2028'de dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyon bunun ön denemesi oldu. Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz destekleri için." diye konuştu.

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