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        Edirne'de su ürünleri avlak sahalarının kiralama ihalesi yapıldı

        Edirne'de su ürünleri avlak sahalarının kiralama ihalesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Edirne'de su ürünleri avlak sahalarının kiralama ihalesi yapıldı

        Edirne'de su ürünleri avlak sahalarının kiralama ihalesi gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ile İpsala, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerindeki su ürünleri avlak sahalarının istihsal hakkının kiraya verilmesine yönelik ihale il müdürlüğünde yapıldı.

        İhale kapsamında, Meriç Nehri avlak sahaları, Enez Lagünleri ile Altınyazı, Sultanköy ve Yenikarpuzlu barajı avlak sahaları yer aldı.

        Yapılan ihale sonucunda, merkez, Küplü, Subaşı, Yenikarpuzlu, Enez, İbriktepe, Altınyazı su ürünleri kooperatifleri ile Nasuhbey, Alibey, Umurca ve Karayusuflu köyleri su ürünleri kooperatifleri kendi bölgelerindeki avlak sahalarının kiralama işlemlerini gerçekleştirdi.

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        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kooperatifler aracılığıyla yerel üretimin desteklenmesi çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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