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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti

        Trakya'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Trakya'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

        Seçim için 15'i Trakya'da olmak üzere Türkiye'de 78 sandık kuruldu.

        Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğunda oy verme işlemi başladı.

        Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

        Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turunun başladığını söyledi.

        Edirne'de oy kullanma işleminin Bulgaristan Başkonsolosluğunda gerçekleştirildiğini hatırlatan Güneş, soydaşların 20.00'ye kadar oy kullanabileceklerini ifade etti.

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        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de Babaeski ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oylarını kullandı.

        Merkeze erken saatlerde oy kullanmak için gelenler yoğunluk oluşturdu.

        Bazı seçmenler, oy verme işleminin başlamasını beklerken bazıları da listelerde isimlerini kontrol etti.

        Oyunu kullanan Zülfettin Hacıoğlu, AA muhabirine, vatandaşlık görevlerini yapmak için sandık başına geldiklerini söyledi.

        Tüm vatandaşları oy kullanmaya davet eden Hacıoğlu, "Geçen hafta gerçekleşen seçimde oy kullanma oranları çok düşüktü. Bulgaristan cumhurbaşkanı ve yardımcıları belirlenemedi. Bugünkü seçimde cumhurbaşkanı ve yardımcıları belirlenecek." dedi.

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        Tekirdağ'da da 50. Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

        Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini belirten Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

        25 Ekim'de yapılan ilk tura katılan 27 aday arasından en çok oyu alan 2 cumhurbaşkanı ve 2 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.

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