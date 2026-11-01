Edirne'de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Edirne’de Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 22 TO 94 plakalı taksi, E.Ç. idaresindeki 22 M 0236 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Edirne’de taksi ile midibüsün karıştığı trafik kazasında takside yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

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