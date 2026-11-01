Edirne'de müstakil ev alevlere teslim oldu
Edirne'de müstakil evde çıkan yangında, ev alevlere teslim olurken yangından etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Edirne'de müstakil evde çıkan yangında, ev alevlere teslim olurken yangından etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay, Edirne'nin Kum Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Henüz belirlenemeyen bir nedenle müstakil bir evde yangın çıktı. Evden yükselen alevler mahalleliye büyük korku yaşattı.
Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 1 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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