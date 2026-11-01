Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Uluslararası Balkan Sempozyumu gerçekleştirildi

        Uluslararası Balkan Sempozyumu gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı Uluslararası Balkan Sempozyumu, Saraybosna'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Uluslararası Balkan Sempozyumu gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı Uluslararası Balkan Sempozyumu, Saraybosna'da gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Balkan Sempozyumu, 29-30 Ekim'de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ev sahipliğinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlendi.

        Trakya Üniversitesi, farklı akademik birimlerinden katılan öğretim elemanlarıyla sempozyumda temsil edildi.

        Balkan coğrafyasının tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyo-politik dinamiklerinin disiplinlerarası yaklaşımlarla ele alındığı sempozyumda, bölgenin zengin kültürel mirası ve güncel meseleleri geçmişten geleceğe uzanan bir perspektifle değerlendirildi.

        REKLAM

        Farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir araya geldiği sempozyumda, Balkanların geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunularak bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

        Sempozyuma Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve üniversitenin çeşitli birimlerinden öğretim elemanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de su ürünleri avlak sahalarının kiralama ihalesi yapıldı
        Edirne'de su ürünleri avlak sahalarının kiralama ihalesi yapıldı
        Edirne'de çifte vatandaşlar oylarını kullandı
        Edirne'de çifte vatandaşlar oylarını kullandı
        Çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimlerin ikinci turu için sandık başı...
        Çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimlerin ikinci turu için sandık başı...
        Trakya'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikin...
        Trakya'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikin...
        Edirne'de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı
        Edirne'de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı