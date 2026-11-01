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        Edirne'de çifte vatandaşlar oylarını kullandı

        Bulgaristan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Edirne'de çifte vatandaşlar oylarını kullandı

        Bulgaristan’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Edirne’de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.

        Edirne’deki Bulgaristan Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklara gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Ailesiyle birlikte oy kullanan Onur Atik, kızı ve kardeşiyle gelerek oyunu kullandığını belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Öykü Atik ise babası ve amcasıyla birlikte oy kullanmaya geldiğini ifade ederek, sabahın erken saatlerinde gelmelerine rağmen sandıklara ilginin yoğun olduğunu söyledi. Özgür Atik de yeğeni ve ağabeyiyle birlikte oy kullandıklarını belirterek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini dile getirdi.

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        Oy kullanan vatandaşlar, seçim sonuçlarının Bulgaristan için hayırlı olmasını temenni etti.Edirme il emniyet müdürlüğü ekipleri herhangi olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldığı görüldü.

        Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu

        Bulgaristan’da 25 Ekim’de yapılan ilk turda adayların gerekli oy oranına ulaşamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. 1 Kasım’da gerçekleştirilen ikinci turda, İliyana YotovaKiril Valchev ile Andrey Gyurov–Georgi Kandev ikilileri yarışıyor. Seçim, ülkenin cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirleyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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