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        Çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimlerin ikinci turu için sandık başında

        BULGARİSTAN'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, Trakya'da yaşayan çifte vatandaşların oy kullanma işlemleri başladı. Toplam 15 sandığın kurulduğu bölgede seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimlerin ikinci turu için sandık başında

        BULGARİSTAN’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, Trakya'da yaşayan çifte vatandaşların oy kullanma işlemleri başladı. Toplam 15 sandığın kurulduğu bölgede seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

        Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 25 Ekim'de gerçekleştirildi. Toplam 27 adayın bulunduğu seçimlerde hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamayınca seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimlerinde Türkiye'de yaşayan soydaşların oy kullanmaları için 18 ilde 78 sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, ilk turda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı adayı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Kiril Valchev ile Cumhurbaşkanı adayı Andrey Gyurov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında seçim yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan oluşan Trakya'da kurulan 15 sandıkta oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Edirne’deki soydaşlar ve Bulgaristan vatandaşları, oylarını kullanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu'nun yolunu tuttu. Burada kimliklerini ibraz edenler, elektronik oy verme makinesinde oy kullandı.

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        TEKİRDAĞ'DA 12 SANDIKTA OY KULLANILDI

        Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, kurulan 12 sandıkta oy kullanmaya başladı. Listede isimleri olmayan vatandaşlar Liçna Karta (Bulgaristan kimlik kartı) ile dilekçe doldurarak oy kullandı. Çorlu Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güner Çetin, oy verme işleminin sorunsuz devam ettiğini belirterek, "Geçen hafta Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ilk tur seçimini gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de kullanılan oy sayısı 8 bin 78 sandıkta. Tabii katılım azdı. Bizim Türk toplumunu temsil eden bir adayımız olmadığından dolayı ve 27 aday olmasına rağmen katılım zayıftı. Bu hafta inşallah katılımın biraz yükselmesini bekliyoruz. Temennimiz bu. Sabah hava şartları bozuktu ama şu anda açıldı. İnşallah vatandaşlarımız gelip bugün kendi demokratik iradelerini kullanarak Bulgaristan'daki Cumhurbaşkanı seçimini yapacaklarına inanıyorum" dedi.

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        ‘GELİP OYLARINI KULLANABİLİRLER’

        Soydaşlara, demokratik haklarını kullanmaları yönünde çağrıda bulunan Güner, "Tekrar sabah 07.00’da oylama başladı. Akşam 20.00’a kadar devam edecek. Geçen haftadaki özellikle Çorlu’da 5 sandıkta 1200 kişi oy kullandı. Tekirdağ'ımızda 2 bin kişi oy kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nde 8 bin kişi. Bu demek ki dörtte ikisi Tekirdağ'ımızda kullanılmış. Buradan çağrı yapmak istiyorum. Müsait olan tüm vatandaşlarımız gelsinler, sandıklarımız açık. Elektronik oylamamamız var. Gayet de rahat bir şekilde oylarını kullanabilirler" diye konuştu.

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