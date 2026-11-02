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        Edirne'den kısa kısa

        Anadoluyuz Biz Projesi kapsamındaki Edirne gezileri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Anadoluyuz Biz Projesi kapsamındaki Edirne gezileri devam ediyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında İstanbul’un Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinden gelen konuklar Edirne'yi gezdi.

        Program kapsamında konuklar, Edirne’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        - Judo müsabakaları yapıldı

        Edirne'de Okul Sporları Judo Gençler İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlknur Kobaş Judo Salonu’nda düzenlenen müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara belge ve madalyaları verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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