Edirne'de yaklaşık 100 sporcu tekvandoda il birinciliği için yarıştı

Dereceye giren sporcular, grup müsabakalarında Edirne’yi ve okullarını temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular farklı sıkletlerde il birinciliği için mücadele etti.

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