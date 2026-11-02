Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de yaklaşık 100 sporcu tekvandoda il birinciliği için yarıştı

        Edirne'de yaklaşık 100 sporcu tekvandoda il birinciliği için yarıştı

        Edirne'de Okul Sporları Tekvando Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Edirne'de yaklaşık 100 sporcu tekvandoda il birinciliği için yarıştı

        Edirne’de Okul Sporları Tekvando Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular farklı sıkletlerde il birinciliği için mücadele etti.

        Müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular, 1-4 Aralık'ta Balıkesir'de düzenlenecek Okul Sporları Tekvando Yıldızlar Grup Müsabakaları’na katılma hakkı kazandı.

        Dereceye giren sporcular, grup müsabakalarında Edirne’yi ve okullarını temsil edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kazayla kendini vurdu
        Kazayla kendini vurdu

        Benzer Haberler

        Edirne'de lise öğrencilerine akran nezaketi eğitimi verildi
        Edirne'de lise öğrencilerine akran nezaketi eğitimi verildi
        Eğitim-Bir-Sen Edirne 1 No'lu Şube Başkanlığına Atalay Cüce seçildi
        Eğitim-Bir-Sen Edirne 1 No'lu Şube Başkanlığına Atalay Cüce seçildi
        Akciğer kanserinin belirtilerine karşı uyarı
        Akciğer kanserinin belirtilerine karşı uyarı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi
        Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa