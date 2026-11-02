Akciğer kanserinin belirtilerine karşı uyarı

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları hastalığın belirtilerine karşı duyarlı olmaya çağırdı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akciğer kanserinde erken tanının önemine dikkat çekilerek uzun süren şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiği belirtildi.

Geçmeyen veya giderek artan öksürük, nefes darlığı, ses kısıklığı, nefes alırken ya da öksürürken göğüs ağrısı hissedilmesinin hastalığın belirtileri arasında yer alabileceği ifade edildi.

Tekrarlayan veya geçmeyen akciğer enfeksiyonları ile öksürük sırasında ya da balgamda kan görülmesinin de dikkate alınması gereken belirtiler olduğu vurgulandı.

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Açıklamada, söz konusu belirtilerin farklı hastalıklardan da kaynaklanabileceği hatırlatılarak uzun süren veya tekrarlayan şikayetlerde sağlık kuruluşlarına başvurulması istendi.