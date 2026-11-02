Eğitim-Bir-Sen Edirne 1 No'lu Şube Başkanlığına Atalay Cüce seçildi

Açıklamada, yeni dönemde eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması, çalışma hayatındaki sorunlara çözüm üretilmesi ve sendikal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Genel kurulda, emekliliği dolayısıyla görevinden ayrılan önceki Şube Başkanı Erdinç Dalgıç’a sendikaya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Eğitim çalışanlarının hakları, çalışma hayatındaki sorunlar ve yeni dönem hedeflerinin ele alındığı genel kurulda yapılan seçimde Atalay Cüce şube başkanlığına seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim’de düzenlenen 5. Olağan Genel Kurula, Memur-Sen ve Eğitim - Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika yöneticileri, delegeler ve davetliler katıldı.

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