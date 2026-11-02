Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve saha faaliyetleri değerlendirildi.

Hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması ve kurumsal faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar da ele alındı.