Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 29.11.2026 - 19:22 Güncelleme:
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.Ş. idaresindeki 34 VL 1355 plakalı motosiklet ile S.E.M. yönetimindeki 22 AEZ 544 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, 34 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan T.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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