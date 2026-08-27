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        Edirne'de peyzaj düzenleme çalışmaları sürüyor

        Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı'nda peyzaj düzenleme ve mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Edirne'de peyzaj düzenleme çalışmaları sürüyor

        Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı’nda peyzaj düzenleme ve mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları sürdürülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler bulvarın orta refüjünde çevre düzenlemesi gerçekleştirerek mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturuyor.

        Çalışmalarla bulvarın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

        Atatürk Bulvarı'ndaki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

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