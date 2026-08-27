Edirne'de peyzaj düzenleme çalışmaları sürüyor

Çalışmalarla bulvarın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler bulvarın orta refüjünde çevre düzenlemesi gerçekleştirerek mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturuyor.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı’nda peyzaj düzenleme ve mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.