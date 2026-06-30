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        Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

        Edirne'de etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

        Edirne'de etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü kentte, bunalan vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlar ile park ve bahçeleri tercih etti.

        Kentin yoğun noktalarından Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde ise sıcak hava nedeniyle yaya hareketliliğinin azaldığı görüldü.

        Meteorolojik verilere göre, kentte sıcaklığın hafta boyunca bir miktar düşse de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        - Dönerci Okan Yalova: "Bize 37 derece çok normal geliyor"

        Vatandaşlardan Orhan Bura, AA muhabirine hava sıcaklığının rahatsız edici boyutta olduğunu söyledi.

        Sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiğini belirten Bura, "Şapkasız çıkmıyorum. Dikkat etmek lazım. Bu havada hastaların çıkmamaları lazım. Kalp hastalarının, nefes darlığı olanların, astımların, şeker hastalarının dikkat etmesi lazım." dedi.

        Ali Galip Kökkuş da sıcak havalardan korunmak için fötr şapka kullandığını belirtti.

        Avrupa'da sıcaklardan ölenlerin olduğunu duyduğunu ifade eden Kökkuş "Avrupa'da 3 binin üzerinde sıcaktan ölenler var. Onun için bu fötrü taktım. Ben balıkçıyım, aynı zamanda güneşten kolluyorum kendimi. Buzullar erimeye başladı, sıcaklıklar arttı. Hava durumu değişti. Ejderha sıcakları değil, daha da artacak yani." diye konuştu.

        Dönerci Okan Yalova ise hem hava sıcaklığının hem de döner pişirdiği ocak sıcaklığından çok bunaldığını anlattı.

        Kendisinin hava sıcaklığının iki kat hissettiğini belirten Yalova, "Bize 37 derece çok normal geliyor, biz 67'deyiz. Bizim sıcaklığımız şu an 67 derece. Tabii normal insana, bu işi yapmayan insana 37 derece çok sıcak. Yaşlılar için falan ama bugün biraz daha sıcaklık fazla sanki. 'Ejderha sıcakları' diyorlar ya gelmiş diye, bizim burası cehennem sıcakları. O yüzden bize koymuyor. Ejderha sıcaklıkları gerçekten çok sıcak." ifadelerini kullandı.

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