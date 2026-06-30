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        Edirne'de tarım arazisindeki yangında 1500 dekar alan zarar gördü

        Edirne'de tarım arazilerinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Edirne'de tarım arazisindeki yangında 1500 dekar alan zarar gördü

        Edirne'de tarım arazilerinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köy sakinleri de su tankerleri ve tarım ekipmanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında, hububat ekili ve hasadı yapılmış yaklaşık bin 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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