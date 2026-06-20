Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 60 bin lira ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 60 bin lira ceza uygulandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköyde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi. Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Yük sınırını aştığı belirlenen bir sürücüye 60 bin lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.