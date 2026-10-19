Edirne'de yaşlı bireylerle etkili iletişim eğitimine destek
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazandı.
Giriş: 19.10.2026 - 10:19 Güncelleme:
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazandı.
Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi kapsamında desteklenecek proje için sözleşme imzalandı.
Sözleşmeyi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu imzaladı.
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