Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 66 lira 60 kuruştan satışa sunuldu

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Tuna’yı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk ayçiçeği Ali Tuna tarafından borsaya getirildi.

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