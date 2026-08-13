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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 66 lira 60 kuruştan satışa sunuldu

        Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 66 lira 60 kuruştan satışa sunuldu

        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 66 lira 60 kuruştan satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 66 lira 60 kuruştan satışa sunuldu

        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 66 lira 60 kuruştan satışa sunuldu.

        ETB'den yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk ayçiçeği Ali Tuna tarafından borsaya getirildi.

        Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında Tuna'ya ait 1,5 ton ayçiçeği, kilogramı 66 lira 60 kuruştan satın alındı.

        ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Tuna’yı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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