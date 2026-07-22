Edirne'den kısa kısa

–Trakya Üniversitesinin 44. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan "Edirne Basınında Trakya Üniversitesinin Kuruluş Süreci Sergisi" açıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde açılan sergide, Trakya Üniversitesinin kuruluş sürecine ilişkin 1960-1982 yılları arasında Edirne basınında yayımlanan gazete haberleri ile arşiv belgeleri yer alıyor.



Sergide, üniversitenin kuruluş sürecinde yaşanan gelişmeler ile kamuoyunun beklentilerini yansıtan haberler kronolojik sırayla ziyaretçilere sunuluyor.



Sergi, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.



- İba, Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evini ziyaret etti



AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evi'ni ziyaret etti.



İba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar ve Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Balta ile birlikte Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evini ziyaret ettiklerini belirtti.



Kültür evinde sergilenen eserler ile arşiv çalışmalarını incelediklerini aktaran İba, Dr. Ratip Kazancıgil'in yaşamı, çalışmaları ve Edirne'ye bıraktığı kültürel mirasa ilişkin Ender Bilar'dan bilgi aldıklarını ifade etti.



İba, ziyarette Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneğinin kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi edindiklerini kaydetti.



Paylaşımında misafirperverliği ve hediye ettiği kitaplar dolayısıyla Ender Bilar'a teşekkür eden İba, Dr. Ratip Kazancıgil'i daha yakından tanımak isteyenleri Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evi'ni ziyaret etmeye davet etti.

