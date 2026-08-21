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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve Göksel konseri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve Göksel konseri düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fener alayı, 30 Ağustos'ta saat 20.30’da Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayacak.

        Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüyecek.

        Fener alayı sonrası, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı’nda Göksel, saat 21.30'da konser verecek.

        Vatandaşların konsere ulaşımını sağlamak amacıyla 21.00’den itibaren Atatürk Anıtı önünden servisler kaldırılacak.

        - Yelkenci toplantıya katıldı

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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Edirne'de Eğitim Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program ve ziyaretler için Edirne'ye gelen Yelkenci, müdürlüğü ziyaret etti.

        Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, il yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla Eğitim Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

        - Özen'den oda ziyaretleri

        Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Harun Özen, odalara ziyaretlerde bulundu.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre Özen ve yönetim kurulu üyeleri, Kırcasalih Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sebahattin İnce, Meriç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özlem Yılmaz, Uzunköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Cingöz, Uzunköprü Pazarcılar, Sebzeciler Bakkal ve Seyyar Esnaflar Odası Başkanı Kadir Dereli ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

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        Ziyaretlerde yeni dönem hakkında istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

        - Tohumcu'dan ziyaret

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Kore gazisi Arif Bacı'yı ziyaret etti.

        Ziyarette Bacı ve ailesiyle sohbet eden Tohumcu, talepleri dinledi.

        Bacı, ziyaret dolayısıyla Tohumcu'ya teşekkür etti.

        - Bulut'tan Yücegök'e ziyaret

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök’ü ziyaret etti.

        Ziyarette, Kırklareli’nde yürütülen çalışmalar başta olmak üzere, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Yücegök, ziyaret dolayısıyla Bulut'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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