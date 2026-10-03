Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök, 2026 Yılı Bölge Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök, 2026 Yılı Bölge Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülke genelinde devam eden yatırımlar, sahadaki çalışmalar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca hedef ve önceliklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

        - Rehber öğretmenlere mesleki gelişim semineri

        Edirne'de rehber öğretmenlere yönelik "Rehber Öğretmen Mesleki Gelişim Seminerleri" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Seminerde alanında uzman eğitim görevlileri tarafından rehber öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!

        Benzer Haberler

        Edirne Müftüsü Çakır'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
        Edirne Müftüsü Çakır'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
        Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri üniversitede gerçekleştiril...
        Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri üniversitede gerçekleştiril...
        Edirne Müftülüğünden Bulgaristan Başmüftülüğüne ziyaret
        Edirne Müftülüğünden Bulgaristan Başmüftülüğüne ziyaret
        Edirne'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap üretimi yaygınlaşıyor
        Edirne'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap üretimi yaygınlaşıyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Uzunköprü'nün Süleymaniye köyünde içme suyu sistemi onarıldı
        Uzunköprü'nün Süleymaniye köyünde içme suyu sistemi onarıldı