Edirne'den kısa kısa

Seminerde alanında uzman eğitim görevlileri tarafından rehber öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı.

Toplantıda ayrıca hedef ve önceliklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülke genelinde devam eden yatırımlar, sahadaki çalışmalar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

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