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        Enez Limanı'nda Deniz Hudut Kapısı kurulması için verilen önerge kabul edildi

        Edirne İl Genel Meclisinde, Enez Limanı'nda Deniz Hudut Kapısı oluşturulmasına yönelik önerge oy birliğiyle kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Enez Limanı'nda Deniz Hudut Kapısı kurulması için verilen önerge kabul edildi

        Edirne İl Genel Meclisinde, Enez Limanı’nda Deniz Hudut Kapısı oluşturulmasına yönelik önerge oy birliğiyle kabul edildi.

        Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantıları, Meclis Toplantı Salonu'2nda gerçekleştirilen oturumla başladı.

        Toplantıda, Edirne Valisi Yunus Sezer'in imzasıyla meclise gönderilen, Enez Limanı'nda Deniz Hudut Kapısı kurulmasına ilişkin önerge görüşüldü.

        Önergede, Enez ilçesi Gaziömerbey Mahallesi Trapez mevkisinde bulunan 5 bin 333 metrekarelik alanın Deniz Hudut Kapısı yapılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 10 yıllığına kiralandığı belirtildi.

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        Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce hazırlanan yazıda, söz konusu alanın Deniz Hudut Kapısı olarak işletilmesine yönelik işlemlerin yürütülmesi için meclis kararı alınmasının gerektiği ifade edildi.

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında meclis kararı alınması gereken önerge, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda ayrıca ekim ayında komisyonlara havale edilen konulara ilişkin hazırlanan raporlar sunuldu.

        Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun raporunda, Enez’in Çeribaşı köyünde yetiştirilen coğrafi işaretli kirazın üretim ve pazarlama koşulları ele alındı.

        Köyde 500 dekar alanda 30 bin ağaçla üretim yapıldığı, 2026 yılı üretiminin 350 tona ulaştığı belirtildi.

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        Raporda, üreticilerin soğuk hava deposu ve sulama altyapısına ilişkin ihtiyaçlarına da yer verildi.

        Gençlik ve Spor Komisyonunun raporunda ise Edirne'de faaliyet gösteren 27 basketbol kulübünün çalışma koşulları ve sportif faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Bazı kulüplerin bölge ve Anadolu şampiyonalarına katılma hakkı kazandığı kaydedildi.

        Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu da Keşan Şehitlik Parkı'ndaki şehitliğin mevcut durumuna ilişkin raporunu sundu.

        Raporda, şehitlikte zemin kaidelerinin değiştirilmesi ve alanın travertenle kaplanmasına yönelik bakım çalışmalarının başladığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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