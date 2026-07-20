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        JASAT, Edirne'de çalınan motosikleti aynı gün buldu, şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince aynı gün bulunarak sahibine teslim edildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:23 Güncelleme:
        JASAT, Edirne'de çalınan motosikleti aynı gün buldu, şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince aynı gün bulunarak sahibine teslim edildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Akardere köyünde yaşayan Ali Akıllı, akşam saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikletin Havsa ilçesine bağlı Tapduk köyüne götürüldüğünü belirledi.

        Düzenlenen operasyonda çalınan motosiklet bulunurken, şüpheli A.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Motosiklet, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibi Akıllı'ya teslim edildi. Akıllı, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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