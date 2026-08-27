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        Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi çalışmalarını anlattı

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi çalışmalarını anlattı

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Geldi, belediyeye ait kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, Lalapaşa Belediyesi tarafından ilk kez yaz spor okulu açıldığını söyledi.

        Yüzme ve futbol branşlarında düzenlenen etkinliklere 70 çocuğun katıldığını belirten Geldi, vatandaşlara yönelik kültür gezileri de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Geldi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle ilçeye çöp konteynerleri kazandırıldığını belirtti.

        Bakanlığın yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına yönelik desteğinin sürdüğünü dile getiren Geldi, bu kapsamda ihale sürecini başlatacaklarını kaydetti.

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        Sıfır atık çalışmaları, İŞKUR istihdam ofisi ve sokak çeşmesi projeleri hakkında da bilgi veren Geldi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı ve konserler düzenleneceğini söyledi.

        Geldi, "Bağımsız belediye başkanı olarak mı devam edeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Seçildiğim günden bu yana siyasi kavgaların içinde olmamaya özen gösteriyorum. Siyasi kimliğimi belediye başkanlığı kimliğime karıştırmadım. Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçildim ancak bir toplantı düzenleyerek komşularıma sordum. Partinin bu sürecini kabul etmediğimiz için istifa ettim. Şu an siyasi bir tercih yapmıyorum, süreci gözlemlemek istiyoruz."

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