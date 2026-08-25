Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak görevine başladı

Toplantıda ilçenin genel güvenlik ve asayiş durumu ele alınırken, güvenlik birimleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Çolak’a brifing verildi.

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