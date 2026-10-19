MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Lalapaşa'da esnafı ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Lalapaşa ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Lalapaşa ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Biçer, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla birlikte ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Biçer, milletin her zaman yanında olmaya ve sorunlarına çözüm aramaya devam edeceklerini belirtti.
Biçer, Edirne'nin her köşesinde vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceklerini ifade ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.