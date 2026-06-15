Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Tıp öğrencileri "Hekimliğe Merhaba Sempozyumu"nda buluştu

        Tıp öğrencileri "Hekimliğe Merhaba Sempozyumu"nda buluştu

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince düzenlenen "1. Hekimliğe Merhaba Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Tıp öğrencileri "Hekimliğe Merhaba Sempozyumu"nda buluştu

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince düzenlenen "1. Hekimliğe Merhaba Sempozyumu" başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek sempozyumda son sınıf tıp öğrencileri ile akademisyenler bir araya geldi.

        Etkinlikte 23 son sınıf tıp öğrencisi ve 29 akademisyen moderatör olarak görev alırken, sempozyum boyunca 25 olgu sunumu gerçekleştirilecek.

        Programın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, sempozyumun genç hekimlerin meslek hayatına hazırlanmasında önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirtti.

        "Hekimliğe Merhaba" ifadesinin yalnızca mezuniyet öncesi bir dönemi tanımlamadığını aktaran Hatipler, öğrencilerin hekimlik yolculuğuna tıp fakültesine adım attıkları ilk gün başladıklarını ifade etti.

        Tıp eğitiminin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Hatipler, iyi bir hekim olmanın temelinde iyi bir insan olmanın yer aldığını kaydetti.

        Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da sempozyum programının öğrenciler ve öğretim üyelerinin ortak çalışmasıyla hazırlandığını belirtti.

        Üstündağ, olguların tanı ve tedavi süreçlerinin birlikte değerlendirileceği multidisipliner toplantının diğer tıp fakültelerine de örnek olacağını ifade etti.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve 6. Sınıf Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Öztora ise genç hekim adaylarına meslek yaşamları boyunca merhamet ve insan sevgisini korumaları tavsiyesinde bulundu.

        Daha sonra olgu sunumlarına geçilen sempozyumda, mezuniyet sonrası görev yapacakları yerlerde sık karşılaşılabilecek vakalar üzerinden teşhis, ayırıcı tanı ve tedavi süreçleri öğretim üyeleriyle birlikte değerlendirildi. Akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı oturumlarda katılımcıların klinik değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

        Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Nurdan Çankaya, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Edirne'de Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor renkli tarlalar ziyarete açı...
        Edirne'de Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor renkli tarlalar ziyarete açı...
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı
        Edirne'de bahçesindeki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan kadın hastan...
        Edirne'de bahçesindeki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan kadın hastan...
        Edirneli öğrenciler tiyatro yarışmasında Marmara Bölgesi üçüncüsü oldu
        Edirneli öğrenciler tiyatro yarışmasında Marmara Bölgesi üçüncüsü oldu
        Yanan otların üzerine düşen kadın, 13 gün sonra yaşam savaşını yitirdi
        Yanan otların üzerine düşen kadın, 13 gün sonra yaşam savaşını yitirdi
        Evinin bahçesine kurduğu atölyeden, dört kıtaya ihracat yapıyor
        Evinin bahçesine kurduğu atölyeden, dört kıtaya ihracat yapıyor