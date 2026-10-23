Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 8 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, Elazığ merkezli İstanbul ve Adana’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.