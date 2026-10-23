Elazığ'da kadınlar geleneksel el sanatlarına dikkati çekmek için seyir terasında örgü ördü

Elazığ'da kadın kursiyerler, geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla tarihi Harput Mahallesi'ndeki Harput Cam Seyir Terası'nda örgü etkinliği düzenledi.

Elazığ Belediyesi bünyesindeki Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (ESMEK) kadınlara yönelik çeşitli kurslar veriliyor.

ESMEK'in örgü kursuna katılan kadınlar, etkinlik kapsamında seyir terasında bir araya gelerek örgü ördü. Etkinlik, Harput'u ziyaret edenlerden de ilgi gördü.

ESMEK Birim Sorumlusu Berrin Sanaç Çolak, tarihi mahallede kadın kursiyerlerle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geleneksel el sanatlarını unutturmamayı amaçladıklarını belirten Çolak, şöyle konuştu:

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"Kurslarımızda hanımlarımızın ürettiği el emeği göz nuru eserlerin, ekonomik olarak bir değer oluşturmasını ve aile bütçelerine katkı sunmasını hedefliyoruz. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde bu projelerimiz gelişerek devam ediyor. Bugün burada sadece örgü örmeyip kursiyerlerimizin ürünlerini Harput’un tarihi dokusuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Usta öğretici Betül Çoban, belediyenin sağladığı imkanlarla kursların yılın 12 ayı devam ettiğini dile getirdi.

Kursiyerlerden Asuman Çalışkan da güzel bir mekanda farklı bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocukluğumuzda gördüğümüz el sanatlarını, bugün kendimize özgü dokunuşlarla yaşatmaya devam ediyoruz. Bizleri destekleyen herkese, özellikle de Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Kursiyer Neslihan Nacar ise kadınların üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.