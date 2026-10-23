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        Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaçar köyü Çaybağı mevkisinde bir evin önünde park halinde bulunan 23 ADU 020 plakalı traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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