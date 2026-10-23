Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaçar köyü Çaybağı mevkisinde bir evin önünde park halinde bulunan 23 ADU 020 plakalı traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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