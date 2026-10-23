Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de Elazığ merkezli İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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