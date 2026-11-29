Elazığ'da devrilen panelvanın sürücüsü öldü
Elazığ'da panelvanın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 29.11.2026 - 16:09 Güncelleme:
Elazığ'da panelvanın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
A.U'nun kullandığı 06 DV 4177 plakalı panelvan, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kekliktepe Kavşağı mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
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