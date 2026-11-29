Elazığ'da yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, refüjde bulunan ağacı devirerek karşı şeride geçip yan yattı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kekliktepe üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan Alpaslan Uzun idaresindeki 06 DV 4117 plakalı kamyonet yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağacı devirerek karşı şeride geçip yan yattı. Kazada sürücü yan yatan kamyonetin içinde sıkışarak ağır yaralandı. Karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun'un cansız bedeni olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı yol, bir süreliğine emniyet ekipleri tarafından kapatılırken, aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.