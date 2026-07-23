Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Elazığ Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği

        Benzer Haberler

        Elazığ'da iş yeri alevlere teslim oldu
        Elazığ'da iş yeri alevlere teslim oldu
        Köstebek sandı, gerçek çok başka çıktı
        Köstebek sandı, gerçek çok başka çıktı
        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ Belediyesi kan bağışı etkinliğine destek verdi
        Elazığ Belediyesi kan bağışı etkinliğine destek verdi
        Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kuts...
        Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kuts...
        Kadına şiddet sanıldı gerçek başka çıktı
        Kadına şiddet sanıldı gerçek başka çıktı