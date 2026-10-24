Elazığ'da kamyonet ile tarım aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonet ile tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonet ile tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Denizli köyü yolunda Ali Y'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla Gökhan T. yönetimindeki 23 ADB 217 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile tarım aracındaki yolcu Hamza T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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