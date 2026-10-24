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        Elazığ'da kamyonet ile tarım aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonet ile tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Elazığ'da kamyonet ile tarım aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonet ile tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Denizli köyü yolunda Ali Y'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla Gökhan T. yönetimindeki 23 ADB 217 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile tarım aracındaki yolcu Hamza T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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