Elazığ'da ücretsiz enstrüman ve konservatuvara hazırlık kursları açılacak

Elazığ Belediyesi, yaz döneminde öğrencilerin faydalanması için ücretsiz enstrüman ve konservatuvara hazırlık kursları açacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılın her döneminde farklı alanlarda yetenek ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik ücretsiz kurslar açan Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz dönemi için de enstrüman ve konservatuvara hazırlık kursları düzenleyecek.



Bu kapsamda açılacak kurslarda, cümbüş, klarnet, gitar, keman, kanun, halk oyunları, konservatuvara hazırlık, bağlama ve piyano eğitimlerinin yanı sıra yeni oluşturulan gençlik korosu çalışmaları da yapılacak.





Başvuruların 10 Haziran Çarşamba günü başlayacağı kurslar için müracaatlar, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 5. katındaki Musiki Toplulukları Birimi'ne yapılacak.



Kurslar, 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.



