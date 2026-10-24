HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Elazığ 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Elazığ 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yapıcıoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin geçen yıl Meclis'te Terörsüz Türkiye Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu kurulduğunu ve bu komisyonun hazırladığı ortak raporun Meclis Genel Kuruluna sunulduğunu belirtti.

Daha sonra çerçeve yasanın Genel Kuruldan geçtiğini ifade eden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah silah devreden çıkacak ve kardeşlik kazanacak diyoruz. Bu süreci provoke etmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Elbette provokasyonlar olacaktır ama bunlar inşallah hep azınlıkta kalacaktır. Şiddet ve silah herkese zarar verdi. Herkese zarar veren bir şey sonlandığında ise tabiatıyla bundan herkes kazançlı çıkacaktır. Hedef sadece şiddetin bitmesi değil, kardeşlik hukukunun yeniden sağlam bir şekilde tesisidir. Bir ve beraber olursak memleketin her sorununun üstesinden geliriz. Daha önce geldik, bundan sonra da geleceğiz."

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Kongrede, HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer de konuştu.

Tek listeyle girilen seçimde Suiçer, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanlığına seçildi.