Kovancılarspor, ilk galibiyetini aldı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup'un 2. Haftası'nda evinde Derinkuyugücü ile karşı karşıya gelen Kovancılarspor, rakibini 10 yenerek ilk puanlarını aldı. Kovancılar İlçe Sahası'nda oynanan maçta Kovancılarspor'un tek golü 78. dakikada serbest vuruştan Kadir Taşoğlu ile geldi.

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