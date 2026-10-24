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        Kovancılarspor, ilk galibiyetini aldı

        PGL 3. Grup'ta Kovancılarspor, Nevşehir ekibi Derinkuyugücü'nü 10 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Kovancılarspor, ilk galibiyetini aldı

        PGL 3. Grup'ta Kovancılarspor, Nevşehir ekibi Derinkuyugücü'nü 10 mağlup etti.

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup'un 2. Haftası'nda evinde Derinkuyugücü ile karşı karşıya gelen Kovancılarspor, rakibini 10 yenerek ilk puanlarını aldı. Kovancılar İlçe Sahası'nda oynanan maçta Kovancılarspor'un tek golü 78. dakikada serbest vuruştan Kadir Taşoğlu ile geldi.

        Bordomavililer gelecek hafta deplasmanda Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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