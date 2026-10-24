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        Uzmanından kış uyarısı: "Bilinçsiz vitamin kullanımı böbreklere zarar veriyor"

        Bilinçsiz takviye kullanımına karşı uyaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Karabulut, "Özellikle D vitaminini yüksek dozda aldığımızda kanda kalsiyumu yükselterek böbreklere zarar verebilir; daha fazla vitamin, daha güçlü bağışıklık demek değildir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Uzmanından kış uyarısı: "Bilinçsiz vitamin kullanımı böbreklere zarar veriyor"

        Bilinçsiz takviye kullanımına karşı uyaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Karabulut, "Özellikle D vitaminini yüksek dozda aldığımızda kanda kalsiyumu yükselterek böbreklere zarar verebilir; daha fazla vitamin, daha güçlü bağışıklık demek değildir" dedi.

        Elazığ Medilines Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Karabulut, mevsim geçişlerinde artan halsizlik, kapalı alan enfeksiyonları ve kış aylarında kronik hastalık yönetiminde dikkat edilmesi gereken tıbbi kriterleri açıkladı. Kış aylarında değişen yaşam alışkanlıklarının ve enfeksiyonların kronik hastalıklar üzerindeki etkilerine değinen Uzm. Dr. Furkan Karabulut, gelişigüzel takviye kullanımının yol açabileceği organ hasarlarına karşı uyardı. Dr. Karabulut, uzun süren yorgunluklarda hekim kontrolünün önemini vurgulayarak tansiyon ve diyabet hastaları için kış mevsimine yönelik hayati tavsiyelerde bulundu.

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        Mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi veren Dr. Karabulut, "Bazen mevsim geçişlerinde beslenmemiz, hareketimiz, yeme ve uyku düzenimiz değiştiğinde de halsizlik ve yorgunluk görebiliyoruz. Bununla birlikte diyabet, tiroid hastalıkları, kansızlık ve uyku bozuklukları da halsizliğe neden olabiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus, bu halsizlik ve yorgunluğun ne kadar sürdüğüdür. Eğer uzun sürüyorsa, gitgide ağırlaşıyorsa ve bu semptomlar günlük aktivitemizi engelleyecek düzeyde artıyorsa mutlaka bir hekimle değerlendirmek gerekiyor, ayrıca bu halsizliğin yanında istemsiz kilo kaybı, ateş, çarpıntı veya nefes darlığı var ise hekime daha erken başvurulmasını öneriyorum. Soğuk havalarda kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçiriyoruz, yeteri kadar havalandırma yapmıyoruz ve yakın temasta bulunuyoruz. Korunmak için bulunduğumuz ortamları yeterli derecede havalandırmak, el hijyenine dikkat etmek ve hasta olan kişilerle yakın temastan kaçınmak gerekiyor" dedi.

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        Gelişigüzel vitamin kullanımının böbreklere zarar verebileceğine dikkat çeken Karabulut, "Vitamin ve mineraller bağışıklık sistemimiz için gereklidir eğer bir eksiklik varsa veya bir hastalık durumunda takviye faydalı olabilir ancak gelişigüzel vitamin kullanmak bazen zararlı olabiliyor. Yüksek doz kullanıldığında vücuda zarar verebilir. Örnek verecek olursak, D vitaminini yüksek dozda aldığımızda vücutta, kanda kalsiyumu yükselterek böbreklere zarar verebilir. Biz vitaminleri genelde hastalarımızın beslenme alışkanlığı, hastalık durumu ve tetkiklerine yardımcı olacak şekilde reçete edebiliyoruz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, daha fazla vitamin, daha güçlü bağışıklık demek değildir, vitaminler ancak yerinde kullanımda faydalı olur" şeklinde konuştu.

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        Kış aylarında kronik hastaların ve bağışıklığını korumak isteyenlerin dikkat etmesi gereken kurallara değinen, "Tansiyon hastalarımızın soğuk havalarda damarların daralmasıyla tansiyonu biraz yükselebilir, takiplerini doktorlarının söylediği şekilde düzenli yapsınlar, gerektiğinde doktorla görüşsünler ve bu dönemde grip salgını çok olduğu için doktorlara reçete yazdırmadan önce veya kendileri ilacı eczaneden alacaklarsa tansiyon hastası olduklarını mutlaka belirtsinler. Çünkü bazı etken maddelerin tansiyonu yükseltebilecek durumlar var. Şeker hastaları da kış aylarında daha fazla evde vakit geçiriyorlar, bu hareket azlığı ve yeme alışkanlıklarının değişmesinden dolayı şeker yüksek seyredebilir, ayrıca enfeksiyon durumunda da kan şekeri yüksek seyreder. Bundan ötürü kan şekerlerini hasta oldukları dönemlerde daha sık ölçmelerini, eğer şeker yüksek seyrediyorsa bir hekimle görüşüp tedavisini ve ilaç dozlarını ayarlatmalarını öneriyorum. Biz, yetişkinlere günde 79 saat uyku, kış aylarında sebze, meyve, kuru baklagiller ve protein içeriği olan besinlerle bir düzenleme öneriyoruz, yüksek tuz miktarı içeren yemeklerden, yoğun işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak sağlığımızın temelini oluşturuyor. Sağlıklı bireylere günde 30 dakika tempolu yürüyüş öneriyoruz. Mevsim şartları elvermediğinde evde de hareket edebilirler. Bunu sadece kışa özgü değil, hayatımızın her alanına yaymak gerekiyor; çünkü bu üç alışkanlık aslında sağlığımızın temelini oluşturuyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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