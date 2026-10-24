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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Şenol Arslan, "Biz bu yola şehrimizin ekonomik geleceğine katkı sunmak için çıktık"

        Şenol Arslan, "Biz bu yola şehrimizin ekonomik geleceğine katkı sunmak için çıktık"

        Hedefinin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek değil, yarının Elazığ'ına da katkı sunmak olduğunu dile getiren Elazığ Ticaret Borsası Adayı Şenol Arslan, "Biz bu yola yalnızca bir görev üstlenmek için değil, Elazığ Ticaret Borsamıza değer katmak, üyelerimizin güvenine layık olmak ve şehrimizin ekonomik geleceğine katkı sunmak için çıktık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Şenol Arslan, "Biz bu yola şehrimizin ekonomik geleceğine katkı sunmak için çıktık"

        Hedefinin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek değil, yarının Elazığ’ına da katkı sunmak olduğunu dile getiren Elazığ Ticaret Borsası Adayı Şenol Arslan, "Biz bu yola yalnızca bir görev üstlenmek için değil, Elazığ Ticaret Borsamıza değer katmak, üyelerimizin güvenine layık olmak ve şehrimizin ekonomik geleceğine katkı sunmak için çıktık" dedi.

        Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, iş dünyasındaki yöneticilik tecrübesi, kurumsal yönetim anlayışı ve geleceğe yönelik vizyonuyla dikkat çekiyor. Arslan, üretimden ticarete, sanayiden kurumsal iş birliğine uzanan geniş bir perspektifle Elazığ Ticaret Borsası’na yeni bir yönetim anlayışı kazandırmayı hedefliyor. Elazığ Ticaret Borsası Başkanlığına adaylığını açıklayan Şenol Arslan, iş dünyasında edindiği bilgi birikimini, yöneticilik deneyimini ve kurumsal sorumluluk anlayışını borsanın geleceğine taşımaya hazırlanıyor. Üretimin gücünü, ticaretin dinamiklerini ve sanayinin ihtiyaçlarını birlikte değerlendiren Arslan, güçlü bir kurumsal yapının Elazığ ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol üstleneceğine dikkat çekiyor.

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        Kurumsal yönetimde sürekliliğin, istişarenin ve ortak aklın önemine değinen Arslan, "Bugüne kadar edindiğimiz yöneticilik tecrübesini, üretim ve ticaret alanındaki birikimimizi Elazığ Ticaret Borsamızın geleceği için değerlendirmek istiyoruz. Bizim anlayışımızda yöneticilik yalnızca mevcut sorumlulukları yerine getirmek değil, geleceği öngörmek, doğru kararlar almak ve kalıcı değerler ortaya koymaktır. Güçlü kurumlar, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir şehir demektir" şeklinde konuştu.

        Elazığ Ticaret Borsası’nın bütün üyeleriyle güçlü bir iletişim içerisinde olması gerektiğini belirten Arslan, "Biz, her üyemizin kendisini yönetimin bir parçası olarak gördüğü, fikirlerin önemsendiği, sorunların birlikte değerlendirildiği bir borsa anlayışını benimsiyoruz. İstişareyi esas alan, şeffaflığı ilke edinen ve ortak akılla hareket eden bir yönetimin kurumsal başarıyı beraberinde getireceğine inanıyoruz. Bizim önceliğimiz ayrıştırmak değil, birleştirmek; sorunları konuşmakla yetinmek değil, çözüm üretmektir" diye konuştu.

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        Elazığ’ın sahip olduğu tarımsal üretim kapasitesi, hayvancılık potansiyeli ve sanayi altyapısının daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, üretici, tüccar ve sanayici arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öncelikli hedefleri arasında olduğu ifade etti.

        " Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ"

        Arslan, Elazığ’ın ekonomik potansiyeline ilişkin değerlendirmesinde, "Şehrimizin üretim gücünü, ticari birikimini ve sanayi potansiyelini birbirinden ayrı düşünemeyiz. Elazığ Ticaret Borsası, bu alanlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayan, üyelerinin yanında duran ve şehrimizin ekonomik gelişimine yön veren kurumlardan biri olmalıdır. Hedefimiz, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek değil, yarının Elazığ’ına da katkı sunmaktır. Biz bu yola yalnızca bir görev üstlenmek için değil, Elazığ Ticaret Borsamıza değer katmak, üyelerimizin güvenine layık olmak ve şehrimizin ekonomik geleceğine katkı sunmak için çıktık. Tecrübemizi yenilikçi bir vizyonla birleştirerek, güçlü ve saygın bir borsa anlayışını daha ileriye taşımak istiyoruz. İnancımız da hedefimiz de nettir. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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