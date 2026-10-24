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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan teknoloji sınıfı yaptıran iş insanına plaket

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokuluna teknoloji sınıfı yaptıran iş insanı İbrahim Taşbaşı'na teşekkür plaketi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan teknoloji sınıfı yaptıran iş insanına plaket

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokuluna teknoloji sınıfı yaptıran iş insanı İbrahim Taşbaşı'na teşekkür plaketi verdi.

        Kaymakam Yılmaz, iş insanı Taşbaşı ile Hüseyin Taşbaşı İlkokulunu ziyaret etti.

        Ziyarette Yılmaz, ilçeye sunduğu katkılar ve gerçekleştirdiği hizmetler dolayısıyla Taşbaşı'na teşekkür plaketi verdi.

        Yılmaz'a ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl ve Bir Avuç Gönüllü Derneği Başkanı Fatih Başaran da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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